2035 - Biocarburanti, è finita? Cos'è il "considerando 11"? Ora che succede? - DOMANDE E RISPOSTE (Di mercoledì 29 marzo 2023) La strada verso la mobilità elettrica si può ormai considerare spianata dopo l'approvazione del regolamento europeo sulle emissioni di anidride carbonica di auto e furgoni, con il relativo stop alla vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel nel 2035 e una deroga per gli e-fuel che sa di tutto tranne che di una vera apertura a un approccio "tecnologicamente neutrale" alla transizione ecologica. Gli ultimi due giorni sono stati più che intensi e i dubbi restano: cerchiamo, pertanto, di fare il punto della situazione, rispondendo ai più pressanti. Quando è iniziato il dietrofront? Partiamo dagli avvenimenti delle ultime settimane. Il 14 febbraio il Parlamento europeo approva in via definitiva l'accordo raggiunto in via preliminare con il Consiglio Ue e la Commissione sul bando delle auto endotermiche e rinvia il tutto allo stesso consiglio per l'adozione finale. Nei ...

