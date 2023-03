20 euro per una bottiglia d’acqua e un caffè sul Lago di Como: “Ma dove siamo? A Capri?”. La replica del titolare: “Chi non se lo può permettere può andare da un’altra parte” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una turista in visita al Lago di Como si è recata in Piazza Cavour per godersi una pausa in un locale con vista Lago. Dopo aver consumato un caffè doppio e una bottiglietta d’acqua, l’amara sorpresa: 10 euro per il caffè, 10 per l’acqua. Spesa totale: 20 euro. Sconcertata, la donna ha deciso di pubblicare la foto dello scontrino sui social, e a commentato: “Ma dove siamo? A Como o a Capri?“. La turista non è stata la prima cliente a lamentarsi dei prezzi salatissimi del bar, ma il proprietario non ci sta e a chi protesta ha ribattuto: “Il mio bar non può essere accessibile a tutti. Chi non se lo può permettere può andare da un’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una turista in visita aldisi è recata in Piazza Cavour per godersi una pausa in un locale con vista. Dopo aver consumato undoppio e una bottiglietta, l’amara sorpresa: 10per il, 10 per l’acqua. Spesa totale: 20. Sconcertata, la donna ha deciso di pubblicare la foto dello scontrino sui social, e a commentato: “Ma? Ao a?“. La turista non è stata la prima cliente a lamentarsi dei prezzi salatissimi del bar, ma il proprietario non ci sta e a chi protesta ha ribattuto: “Il mio bar non può essere accessibile a tutti. Chi non se lo puòpuòda...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Bruxelles blocca la consegna all'Italia di 19.000 milioni di euro del Recovery plan per inadempienze del governo Me… - FratellidItalia : ?? Grazie al #GovernoMeloni e al Ministro @FrancescoLollo1, l’Italia è la prima Nazione a vietare la produzione e la… - FratellidItalia : ?? Pronto il disegno di legge del #GovernoMeloni per fermare la produzione e il commercio di carne sintetica, con mu… - mimit_gov : 22 milioni per le #imprese che presentano progetti di investimento e sviluppo per l’area di crisi industriale di… - vinpal53 : #CodiceAppalti procedura negoziata senza bando per importi sotto i 5,3 mln di euro (però devi invitare finora 10 so… -