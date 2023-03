1997, l’ultima vera rivoluzione della moda (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il XX° secolo è il periodo storico che ha visto la creazione e la trasformazione della moda così come la conosciamo oggi. Decade dopo decade, rivoluzioni socio culturali, guerre e boom industriali hanno influenzato il modo di vivere e di pensare delle persone così come l’arte, la musica e ovviamente la moda. Quest’ultima in particolar modo ha sempre saputo adeguarsi assecondando le nuove esigenze sociali e interpretando al meglio lo spirito del momento. Se gli anni ‘20, gli Anni Ruggenti, hanno celebrato l’euforia della rinascita post-bellica, gli anni ‘40 hanno subito l’avvento della Seconda Guerra Mondiale, imponendo un regime di austerità e di privazioni. A metà del secolo il boom economico ha permesso una rinascita culturale ed estetica carica di positività e frivolezza muovendo i primi passi verso ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il XX° secolo è il periodo storico che ha visto la creazione e la trasformazionecosì come la conosciamo oggi. Decade dopo decade, rivoluzioni socio culturali, guerre e boom industriali hanno influenzato il modo di vivere e di pensare delle persone così come l’arte, la musica e ovviamente la. Quest’ultima in particolar modo ha sempre saputo adeguarsi assecondando le nuove esigenze sociali e interpretando al meglio lo spirito del momento. Se gli anni ‘20, gli Anni Ruggenti, hanno celebrato l’euforiarinascita post-bellica, gli anni ‘40 hanno subito l’avventoSeconda Guerra Mondiale, imponendo un regime di austerità e di privazioni. A metà del secolo il boom economico ha permesso una rinascita culturale ed estetica carica di positività e frivolezza muovendo i primi passi verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabio_sandri : @gibbogoh @TramontiGiorgio @GiovaQuez L'ultima volta è stata a venezia nel 1997 col mitico tanko...ah che giorni - Andunedhel : @kenohsenshi Io non lo so che è, sta di fatto che l'ultima vittoria è uno strimizito 1-0 con la Russia a novembre 1… - AntoDamiano1996 : La Nazionale Italiana non vince a Napoli dal novembre 1997, l'ultima volta fu uno spareggio per andare ai mondiali… - LisaLizzup : E niente mi son fottuta anche l'ultima corda vocale ?? @elisatoffoli mi hai bloccato i ricordi ... 1997 -