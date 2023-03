16 Daspo dalla Questura di Napoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) divisi in quattro eventi sportivi tutti nella provincia di Napoli La Questura di Napoli ha emesso 16 provvedimenti Daspo 12 dei quali nell’ambito di manifestazioni sportive e 4 per estorsioni, rapine, droga e lesioni. Napoli-Lazio del 3 marzo 2023 Il Questore di Napoli ha adottato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), della durata di un anno, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani tra i 17 e i 38 anni. In particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio dello scorso 3 marzo presso lo stadio “Maradona”, tre di essi erano stati denunciati per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A. Il quarto, invece, denunciato per possesso di artifizi ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) divisi in quattro eventi sportivi tutti nella provincia diLadiha emesso 16 provvedimenti12 dei quali nell’ambito di manifestazioni sportive e 4 per estorsioni, rapine, droga e lesioni.-Lazio del 3 marzo 2023 Il Questore diha adottato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), della durata di un anno, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani tra i 17 e i 38 anni. In particolare, in occasione dell’incontro di calcio-Lazio dello scorso 3 marzo presso lo stadio “Maradona”, tre di essi erano stati denunciati per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A. Il quarto, invece, denunciato per possesso di artifizi ...

