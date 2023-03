16 consigli per superare la paura di parlare in pubblico – Eliminare l’ansia e la paura del palcoscenico (Di mercoledì 29 marzo 2023) Se l’idea di presentarsi davanti a un gruppo di persone – un pubblico grande o piccolo, online o in presenza – vi fa sudare, potreste soffrire di glossofobia, o paura di parlare in pubblico. Tuttavia, parlare in pubblico è un’abilità fantastica che credo la maggior parte delle persone dovrebbe padroneggiare, sia che torni utile per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) Se l’idea di presentarsi davanti a un gruppo di persone – ungrande o piccolo, online o in presenza – vi fa sudare, potreste soffrire di glossofobia, odiin. Tuttavia,inè un’abilità fantastica che credo la maggior parte delle persone dovrebbe padroneggiare, sia che torni utile per

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... makkox : @LegaSalvini la stampa di dx ha preso l'andazzo dei titoli de paura del meteo :)))) 'ARRIVA ATTILA, TEMPERATURE GI… - periodicodaily : 16 consigli per superare la paura di parlare in pubblico – Eliminare l’ansia e la paura del palcoscenico - repromed_italy : @teuta_59 Un consiglio, non accettare consigli o diagnosi su un social, io posso solo dirti di rivolgerti al tuo me… - lxtesports : ?? FUT BIRTHDAY ?? I nostro ragazzi hanno in serbo per voi dei fantastici consigli per le SBC Swap! Le rispettive p… - c0rneliastreet : RT @fornessian: il segreto per non comprare troppi libri è non avere i soldi per farlo per altri consigli su come curare la propria dipende… -