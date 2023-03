1000 Miglia torna in Campania per seconda edizione di Sorrento Roads (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Tutto è pronto per la seconda edizione di Sorrento Roads by 1000 Miglia, l’evento che da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile porterà la Freccia Rossa dal Golfo di Sorrento al Golfo di Napoli, nell’immensità della Reggia di Caserta e fra le ripide scogliere della Costiera Amalfitana, che fra i suoi agrumeti nasconde scorci di unica bellezza, resi ancor più particolari dai colori del mare e delle montagne. Saranno trentacinque le auto al via, dalla BMW 328 del 1938 a modelli diversi di Gilco-Fiat, Ermini, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Mercedes, O.S.C.A., Triumph, Aston Martin, MG, Chevrolet e Ferrari. Gli equipaggi italiani saranno tredici ma, a testimonianza della crescente popolarità del format Roads by 1000 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Tutto è pronto per ladiby, l’evento che da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile porterà la Freccia Rossa dal Golfo dial Golfo di Napoli, nell’immensità della Reggia di Caserta e fra le ripide scogliere della Costiera Amalfitana, che fra i suoi agrumeti nasconde scorci di unica bellezza, resi ancor più particolari dai colori del mare e delle montagne. Saranno trentacinque le auto al via, dalla BMW 328 del 1938 a modelli diversi di Gilco-Fiat, Ermini, Jaguar, Alfa Romeo, Porsche, Mercedes, O.S.C.A., Triumph, Aston Martin, MG, Chevrolet e Ferrari. Gli equipaggi italiani saranno tredici ma, a testimonianza della crescente popolarità del formatby...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... toyota_italia : Un weekend indimenticabile per il #ToyotaGAZOORacing ?? ???? Doppio podio alla 1000 Miglia di Sebring ???? ?? 1-3-4 al Ra… - qnazionale : Sorrento Roads by 1000 Miglia: la seconda edizione si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile - TV7Benevento : FESTIVAL FILOSOFICO DEL SANNIO 2023. PROF.SSA D'ARONZO: “IL LIVELLO E' CRESCIUTO SUL PIANO NAZIONALE” -… - TravelMark2 : Sorrento Roads By 1000 Miglia: Emozioni in arrivo in Costiera Amalfitana - RenatoCuccu1 : Sentire dire questa cosa mi fa molto schifo, ma come fanno a reputare Edoardo d un amico se pensano che lui sia cap… -