10 parassiti degli esseri umani che non vorremmo mai incontrare nella vita (Di mercoledì 29 marzo 2023) Amebe, vermi, artropodi e chi più ne ha più ne metta. Una gallery di dieci parassiti che ci considerano “casa” e che possono causare disturbi e malattie di diversa gravità e danneggiare i nostri organi interni, la pelle o il sangue. Leggi su wired (Di mercoledì 29 marzo 2023) Amebe, vermi, artropodi e chi più ne ha più ne metta. Una gallery di dieciche ci considerano “casa” e che possono causare disturbi e malattie di diversa gravità e danneggiare i nostri organi interni, la pelle o il sangue.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marvod3 : Sostituzione etnica a danno degli italiani, e in favore dei clandestini parassiti. Il pranzo è servito dai bonisti… - DanielaTartagl7 : @ferrarisergio4 Perché casuale? Abbiamo la peggiore destra al governo, che mi fa rimpiangere un capitalista come Dr… - gallosilvana18 : Quei parassiti degli spartani, da stamattina buttati sui lettini e manco il turno dei piatti hanno fatto. Irrispett… - EgonMau : @Mov5Stelle Hanno avuto degli ottimi maestri. Di promesse non mantenute ne avete fatto un vanto. Traditori, opportu… - BTiddia : @sandroz_it Tagli alla burocrazia.....più soldi in nero x politici manager e altri parassiti amici degli amici -