10 anni fa la morte di Enzo Jannacci | un “ateo laico imprudente” | Memories

Ricorrono oggi i primi – e tristi – dieci anni dalla morte di Enzo Jannacci, quel medico cantautore che ha sempre cantato ogni stratificazione della società dispensando a chiunque una carezza e una parola di conforto, ma soprattutto un abbraccio di ironia. Alle 20:30 del 29 marzo 2013 alla clinica Columbus di Milano Jannacci si spegne a 77 anni. Da un po' di tempo sta combattendo contro un tumore e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute sono peggiorate. Da qualche anno Jannacci ha ridotto notevolmente le sue apparizioni pubbliche, e non nasconde un certo cambiamento anche sul piano spirituale. In vita, VincEnzo e la sua Vengo Anch'io, No Tu No, insieme a Vincenzina E La Fabbrica e tantissime altre canzoni hanno reso la canzone italiana ...

