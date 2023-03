Zuppa di Porro 28 marzo 2023 (Di martedì 28 marzo 2023) Zuppa di Porro. Volete sapere perchè tutti i giornali italiani parlano del caso Israele e di Bibi? perchè sperano che sia l’Italia e la Meloni. La Stampa riesce a mettere foto in prima in cui un deficiente in piazza tiene il seguente cartello : fascist government. A proposito solo il Corsera spiega la riforma di Bibi. Migrani, il governo non riesce a fermarli e ciò non va bene, ma poi leggi segretaria Amnesty international che dice che l’Italia si dovrebbe vergoganre per le ong: roba da matti. Niente n confrtono a quel pezzo dei cosiddetti colleghi che parlando della presunta occupazione della destra in Rai, citano Gianmarco Chiocci, dicendo che era stato accusato di favoreggiamento per mafia Capitale e aggiungono tra parentesi, Poi prosciolro. Avete capito questi puri e buoni e coerenti a che punto sono. Sallusti e il colore dei figli su Libero. Su ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 marzo 2023)di. Volete sapere perchè tutti i giornali italiani parlano del caso Israele e di Bibi? perchè sperano che sia l’Italia e la Meloni. La Stampa riesce a mettere foto in prima in cui un deficiente in piazza tiene il seguente cartello : fascist government. A proposito solo il Corsera spiega la riforma di Bibi. Migrani, il governo non riesce a fermarli e ciò non va bene, ma poi leggi segretaria Amnesty international che dice che l’Italia si dovrebbe vergoganre per le ong: roba da matti. Niente n confrtono a quel pezzo dei cosiddetti colleghi che parlando della presunta occupazione della destra in Rai, citano Gianmarco Chiocci, dicendo che era stato accusato di favoreggiamento per mafia Capitale e aggiungono tra parentesi, Poi prosciolro. Avete capito questi puri e buoni e coerenti a che punto sono. Sallusti e il colore dei figli su Libero. Su ...

