Zoff | Scudetto al Napoli? Si è così vicini che ci sarà tempo per festeggiare' '

(Di martedì 28 marzo 2023): ''Donnarumma-Meret come Albertosi-? Adesso è partito avanti Donnarumma, come Albertosi, sta a Meret dimostrare che ha tutte le qualità" A RadioCentrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Dino, ex portiere -tra le altre ddele della Nazionale - Queste le sue parole: "Più che voglia di sacrificarsi, noi giocavamo a calcio ed era una festa, io non mi sento di aver fatto sacrifici. Oriundi in Nazionale? Li abbiamo sempre avuti. -dichiara- Immobile fa 50 gol all’anno da 3 anni, non mi sembra carino nei suoi confronti dire che con Retegui abbiamo trovato il centravanti. Anon si tifa per la Nazionale? Il ricordo più grande del tifo con la Nazionale è stato proprio a, la semifinale con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maxkard76 : @claudioguerrini Poteva essere pure gol.. poi la Roma vinse lo scudetto due anni dopo...e perse la Coppa dei campio… -

Il Torino di Pulici e Graziani, di Claudio Sala e dello, quello ancor più bello e forte ... con Platini, Boniek, e i campioni mondiali Paolo Rossi,e tutti gli altri. Il primo tempo e la ......ad uno scatto su una palla vagante con cui riuscì ad anticipare Sergio Brio e trafiggere il portiere Dino. Una rete che costrinse la Juve al pareggio per 1 - 1 e a dire addio allo. ...... ma già a ottobre 1998 Dinolo faceva partire titolare nell'Italia maggiore, in un match delle ... che aveva perso l'allenatore Zaccheroni, passato al Milan per vincere loassieme a ...

Zoff: 'Dicono che a Napoli non si tifi per la Nazionale, invece ho un ricordo bellissimo' AreaNapoli.it

"Scudetto al Napoli Si è così vicini che ci sarà tempo per festeggiare. Donnarumma-Meret come Albertosi-Zoff Adesso è partito avanti Donnarumma, come Albertosi, sta a Meret dimostrare che ha tutte ...Scudetto al Napoli Si è così vicini che ci sarà tempo per festeggiare. Donnarumma-Meret come Albertosi-Zoff Adesso è partito avanti Donnarumma, come Albertosi, sta a Meret dimostrare che ha tutte le ...