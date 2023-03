Zielinski | “Voglio il rinnovo | a Napoli sto benissimo”

(Di martedì 28 marzo 2023) Il centrocampista delPiotrha voluto fare chiarezza sul suo futuro. Il calciatore polacco è coinvolto in una complessa situazione contrattuale. L’accordo con gli azzurri scadrà a giugno 2024 e, ad oggi, non sembrano esserci stati passi avanti concreti per il prolungamento. Una situazione che non ha minato il rendimento della mezz’ala.... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... allgoalsnapoli : VIDEO - Zielinski: “Rinnovo? A Napoli sto benissimo, voglio restare! Scudetto e Champions, nessuna paura!”… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Zielinski: “Rinnovo? A Napoli sto benissimo, voglio restare! Scudetto e Champions, nessuna paura!” - Adoir9_ : RT @tuttonapoli: Zielinski: “Rinnovo? A Napoli sto benissimo, voglio restare! Scudetto e Champions, nessuna paura!” - napolista : #Zielinski: «La parola scudetto non ci ha mai fatto paura» «Voglio continuare con questa squadra. Manca un anno e… - infoitsport : NAPOLI, ZIELINSKI: 'VOGLIO CONTINUARE CON QUESTA SQUADRA' -

Lo fa capire chiaramente Piotr, nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset dopo la sfida ... "Sto benissimo qui, da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa econtinuare col ...Il centrocampista del Napoli Piotrha parlato ai media locali dopo la vittoria della sua Nazionale contro l'Albania. KVARA E ...continuare con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla ...Piotrha il contratto in scadenza nel 2024. Non ha ancora rinnovato, la trattativa con la ... Lo fa capire, anzi lo dice, nella sua intervista a Sportmediaset: "continuare con questa ...

Zielinski: 'Rinnovo Ecco cosa voglio' | Primapagina Calciomercato.com

In tal senso Zielinski è stato chiaro in merito alle sue intenzioni: “Io sto benissimo a Napoli, da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa. Voglio continuare con questa squadra. Manca un ...Voglio continuare con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c'è fretta”. Così Piotr Zielinski, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato del suo futuro e del possibile rinnovo di ...