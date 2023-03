Zielinski: “Scudetto? Manca l’aritmetica certezza. Vogliamo battere il Milan” (Di martedì 28 marzo 2023) Piotr Zielinski ritiene che per lo Scudetto non è fatta, perché Manca l’aritmetica certezza, e vuole battere il Milan Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, allontana per il momento lo Scudetto. Così come lo si percepisce in ogni circostanza, l’atleta si avvicina con un certo distacco al momento clou perché è consapevole che Manca ancora un po’ festeggiare. L’ex Empoli preferisce la concretezza e ribadisce il suo pensiero ai media polacchi dopo la vittoria della sua Nazionale contro l’Albania. “La città si prepara a festeggiare la vittoria di questo Scudetto? Non facciamo ancora calcoli, perché Manca l’aritmetica certezza. Abbiamo un ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 marzo 2023) Piotrritiene che per lonon è fatta, perché, e vuoleilPiotr, centrocampista polacco del Napoli, allontana per il momento lo. Così come lo si percepisce in ogni circostanza, l’atleta si avvicina con un certo distacco al momento clou perché è consapevole cheancora un po’ festeggiare. L’ex Empoli preferisce la concretezza e ribadisce il suo pensiero ai media polacchi dopo la vittoria della sua Nazionale contro l’Albania. “La città si prepara a festeggiare la vittoria di questo? Non facciamo ancora calcoli, perché. Abbiamo un ...

