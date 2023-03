Zielinski: 'Rinnovo? Voglio rimanere al Napoli. Scudetto senza paura, in Champions non temiamo nessuno' (Di martedì 28 marzo 2023) Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski ha concesso un'intervista a Sportmediaset in cui parla del suo futuro confermando la volontà... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Il centrocampista del, Piotrha concesso un'intervista a Sportmediaset in cui parla del suo futuro confermando la volontà...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Zielinski: 'Rinnovo? Voglio rimanere al Napoli. Scudetto senza paura, in Champions non temiamo nessuno': Il centroc… - ForzaMI67931706 : RT @cmdotcom: #Zielinski: 'Rinnovo? Voglio rimanere al #Napoli. #Scudetto senza paura, in #Champions non temiamo nessuno' - cmdotcom : #Zielinski: 'Rinnovo? Voglio rimanere al #Napoli. #Scudetto senza paura, in #Champions non temiamo nessuno' - OnorioFerraro : RT @SimoneTogna: Esclusiva #zielinski per @sportmediaset: “Scudetto? Non abbiamo paura nemmeno in Europa. Rinnovo? #Napoli è casa mia, lo è… - SimoneTogna : Esclusiva #zielinski per @sportmediaset: “Scudetto? Non abbiamo paura nemmeno in Europa. Rinnovo? #Napoli è casa mi… -