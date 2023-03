Zielinski | “Rinnovo? A Napoli sto benissimo | voglio continuare Scudetto e Champions non abbiamo paura”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Zielinski: 'Rinnovo? A Napoli mi trovo benissimo. Scudetto e Champions, non abbiamo paura' - infoitsport : Zielinski: “Rinnovo? A Napoli sto benissimo, voglio restare! Scudetto e Champions, nessuna paura!” - infoitsport : Zielinski, il rinnovo con il Napoli è possibile: «Voglio continuare lì, è casa mia» - infoitsport : Zielinski: “Il Milan non ci fa paura! Rinnovo? A Napoli sto benissimo. Su Kvara e Osimhen…” - infoitsport : Zielinski: “Il Milan non ci fa paura! Rinnovo? A Napoli sto benissimo. Su Kvara e Osimhen…” -

, scudetto e Champions senza paura Il centrocampista polacco del Napoli Piotrha parlato così nell'intervista rilasciata a Sportmediaset : Kvaratskhelia e Osimhen, che ...2 Il centrocampista del Napoli, Piotrha concesso un'intervista a Sportmediaset in cui parla del suo futuro confermando la ...- 'Il capitano è Di Lorenzo, siamo a posto. Io sto ...(Photo by Tiziana FABI / AFP)apre alcon il Napoli . Lo scrive il Corriere dello Sport. Eppure il polacco, fino a qualche giorno fa, era dato, insieme a Lozano, come uno dei ...

Napoli, Zielinski: "Scudetto e Champions, nessuna paura. Rinnovo Qui sto bene" - Sportmediaset Sport Mediaset

Rientrerà in città in queste ore Piotr Zielinski, ma dalla nazionale arriverà un azzurro caricato al massimo anche se con 180 minuti nelle gambe. Fernando Santos non gli ha dato un po' di riposo in ...Così come lo si percepisce in ogni circostanza, l’atleta si avvicina con un certo distacco al momento clou perché è consapevole che manca ancora un po’… Leggi ...