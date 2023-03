Zielinski apre al rinnovo: “Sto benissimo a Napoli. Voglio continuare qui, non c’è fretta” (Di martedì 28 marzo 2023) Piotr Zielinski apre al rinnovo, infatti dichiara che sta benissimo a Napoli. Il polacco vuole continuare all’ombra del Vesuvio, non c’è fretta Piotr Zielinski lancia messaggi d’amore al Napoli. Intervista da Sport Mediaset in occasione della gara della Polonia contro l’Albania, il centrocampista polacco apre al rinnovo: “Fascia di capitano? Il capitano è Di Lorenzo, siamo a posto. rinnovo? Io sto benissimo a Napoli, sino da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa. Voglio continuare con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c’è fretta”. Zielinski ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 marzo 2023) Piotral, infatti dichiara che sta. Il polacco vuoleall’ombra del Vesuvio, non c’èPiotrlancia messaggi d’amore al. Intervista da Sport Mediaset in occasione della gara della Polonia contro l’Albania, il centrocampista polaccoal: “Fascia di capitano? Il capitano è Di Lorenzo, siamo a posto.? Io sto, sino da quando sono arrivato mi sono sentito come a casa.con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c’è”....

Zielinski apre al rinnovo con il Napoli (CorSport) (Photo by Tiziana FABI / AFP) Zielinski apre al rinnovo con il Napoli . Lo scrive il Corriere dello Sport. Eppure il polacco, fino a qualche giorno fa, era dato, insieme a Lozano, come uno dei ... Sportitalia - Zielinski apre alla Lazio, primi approcci già a giugno scorso: spunta un bonus sul contratto Piotr Zielinski e la Lazio : una lunga rincorsa che risale al 2 giugno quando ci furono i primi, concreti, tentativi per regalare a Maurizio Sarri uno dei suoi pupilli.