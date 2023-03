Zaytsev alza la cresta | ' Civitanova c' è | a Verona dentro o fuori Ma è meglio così'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Zaytsev alza la cresta: 'Civitanova c'è, a Verona sarà dentro o fuori. Ma è meglio così' -

Più che Zar sta diventando Zen. Cresta sempre più elettrica per Ivan che non risponde alle voci di mercato, che 'cambia ruolo' e contribuisce a tenere aperta la serie con Verona. Ognuno deve lavorare in funzione della crescita individuale, ma ... Non c'è nessuno che può schiacciare se non c'è un altro che, nessuno che può alzare se non c'è ... Dopo il colpo di Mozic dai nove metri, Cortesia subito la voce a muro per il 3 a 2. Zaytsev entra in partita, trovando due punti di pregevole fattura, che valgono il sorpasso (5 - 6). Col mirino,...

Zaytsev alza la cresta: "Civitanova c'è, a Verona sarà dentro o fuori. Ma è meglio così" La Gazzetta dello Sport

Ivan adesso è coinvolto nel nuovo modulo: riceve di più e attacca meno. Così la squadra libera Nikolov. Ora ci si gioca tutto nei quarti dove la Lube è sotto 2-1 ...