Zaniolo-Juventus | si riapre tutto | ecco perché può arrivare a Torino

(Di martedì 28 marzo 2023) Una pista che non sembra mai essere realmente tramontata; laspera ancora di portarepuò riuscirci.allaè stato un vero e proprio tormentone nella scorsa sessione estiva di mercato; l’esterno giallorosso, probabilmente infastidito dal mancato rinnovo di contratto, sembrava poter lasciare la capitale per trasferirsi nellabianconera. Alla fine la trattativa non è andata a buon fine conrimasto a Roma; la situazione, però, è andata peggiorando. Prestazioni sotto tono, continuo nervosismo e un caso completamente esploso negli ultimi giorni di gennaio. LaPresseUna situazione che si è risolta con la cessione dell’esterno giallorosso al Galatasaray; un trasferimento, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #calciomercato Juve, decolla #Zaniolo. Nicolò è giovane, duttile e... italiano: la Signora ci pensa - milansette : Calciomercato - La Juventus resta vigile su Zaniolo e il Milan? - milansette : Zaniolo, sfida tra Milan e Juventus - Luxgraph : Italia, gli azzurri in attesa della chiamata di Mancini: Zaniolo e Kean chissà - IAIO_1973 : RT @AndrewMari1988: - Aspettato e coccolato dopo il doppio infortunio; - Fantasma in campo; - Ha chiesto più volte di essere ceduto (Juvent… -

Non è l'unico elemento che il ct può recuperare dalla: anche e che, anzi, non ha negato di ... Sullo stesso argomento Italia Attesa pere Kean Restando agli italiani , la grande attesa ...Nicolòha già voglia di tornare in Italia: la, che vuole una rosa più giovane e italiana, pensa a ...Chiedere a Florenzi o. Di certo Chiesa qualche preoccupazione ce l'avrà, perché dal suo ... Ufficialmente non ci sono problemi particolari, ma sia lui che lavogliono essere sicuri al ...

Juve, decolla Zaniolo. Nicolò è giovane, duttile e... italiano: la Signora ci pensa La Gazzetta dello Sport

In attesa della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, si fanno i primi nomi per il calciomercato della Juventus.La clausola rescissoria di Zaniolo è di soli 35 milioni di euro, cifra che alletta Juventus e Milan. La squadra rossonera allenata da Stefano Pioli si è messa al lavoro per ...