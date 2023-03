Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Cody lancia un messaggio mettendo fine all'imbattibilità di Sikoa nel Main Roster - SpazioWrestling : WWE: Risultati WWE Raw 27-03-2023 (inizia la settimana di Cody Rhodes) #SpazioWrestling #WWE #RAW - TSOWrestling : Cosa ne pensate delle parole di #CodyRhodes? #TSOW #TSOS - Everyth21795038 : @WWE @WWERomanReigns @CodyRhodes @WWESoloSikoa @USANetwork Solo > Cody - WWEItalia : Sulla strada per #WresleMania di @CodyRhodes c'è @WWESoloSikoa! Riuscirà l''American Nightmare' a battere il perico… -

Se accadrà, vorresti andare alla rincorsa delo Universal ChampionshipRhodes è tornato indopo sei anni di assenza ed è più lanciato che mai. Entrambi avete avuto un percorso molto ...Entra nel ring con un'ampia rosa di leggende e superstartra cui Roman Reigns, 'American Nightmare'Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, 'Stone Cold' Steve Austin e tanti altri. ...... PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S) Il wrestling targato 2k torna sul ring con la WarGames e un'ampia rosa di leggende e superstartra cui Roman Reigns, 'American Nightmare'Rhodes, ...

WWE: Cody Rhodes mostra una parte del ring attire che userà a WrestleMania 39 (FOTO) Spazio Wrestling

In quel della Crypto.Com Arena di Los Angeles in California andrà in scena l’ultimo faccia a faccia tra il vincitore dell’edizione 2023 della Royal Rumble Cody Rhodes e l’Undisputed WWE Universal ...Cody Rhodes, Kevin Owens and Sami Zayn got one over on The Bloodline (Picture: WWE) The last WWE Raw before WrestleMania ended on a high with Cody Rhodes, Kevin Owens and Sami Zayn getting one over on ...