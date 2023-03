Wta Miami, splende la stella italiana: che vittoria! (Di martedì 28 marzo 2023) Contemporaneamente all’Atp 1000 in Florida si sta disputando anche il torneo femminile, con un risultato storico per il tennis azzurro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il torneo di Miami sta regalando grandi soddisfazioni al tennis azzurro. Se nel tabellone maschile, dopo le premature uscite di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti al secondo turno, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 28 marzo 2023) Contemporaneamente all’Atp 1000 in Florida si sta disputando anche il torneo femminile, con un risultato storico per il tennis azzurro PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il torneo dista regalando grandi soddisfazioni al tennis azzurro. Se nel tabellone maschile, dopo le premature uscite di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti al secondo turno, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMAAAAAAA! ?????? La Trevisan batte in 2 set la lettone Jelena Ostapenko e vola ai quarti di finale… - SuperTennisTv : A Miami @MartinaTrevisa3 supera Ostapenko (6-3 6-3) e per la prima volta in carriera giocherà nei QF di un #WTA 100… - sportface2016 : #MiamiOpen | Ancora tanta sfortuna per Bianca #Andreescu: brutto infortunio ed esce dal campo in sedia a rotelle - oktennis : Apprensione per Bianca #Andreescu, che nel secondo set contro Alexandrova si è fatta male alla gamba sinistra uscen… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Trevisan da applausi: batte la #Ostapenko e vola ai quarti al #MiamiOpen -