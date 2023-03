Wta Miami 2023: Martina Trevisan non vuole fermarsi, ma contro Rybakina serve più di un’impresa (Di martedì 28 marzo 2023) Martina Trevisan ormai ci ha ben abituato così, quando inizia ad inanellare vittoria non vuole fermarsi. E nel Wta 1000 di Miami è nei quarti di finale, dove questa sera sfiderà nella prima serata italiana una delle due migliori giocatrici di questo inizio di nuovo anno, vale a dire Elena Rybakina. PROGRAMMA E COPERTURA TV La carriera di Martina Trevisan da tempo è contraddistinta da un leitmotiv. Ovvero la sottovalutazione di una giocatrice che tra sei giorni sarà dentro o ad un passo dalle prime 20, capace di raggiungere una semifinale ed un quarto slam, vincitrice di un titolo WTA e da oggi anche tra le migliori di un torneo 1000 come Miami. Non male per una ragazza che dopo il Roland Garros del 2020 era stata bollata come una “one ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023)ormai ci ha ben abituato così, quando inizia ad inanellare vittoria non. E nel Wta 1000 diè nei quarti di finale, dove questa sera sfiderà nella prima serata italiana una delle due migliori giocatrici di questo inizio di nuovo anno, vale a dire Elena. PROGRAMMA E COPERTURA TV La carriera dida tempo è contraddistinta da un leitmotiv. Ovvero la sottovalutazione di una giocatrice che tra sei giorni sarà dentro o ad un passo dalle prime 20, capace di raggiungere una semifinale ed un quarto slam, vincitrice di un titolo WTA e da oggi anche tra le migliori di un torneo 1000 come. Non male per una ragazza che dopo il Roland Garros del 2020 era stata bollata come una “one ...

