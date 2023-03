WTA Miami 2023, Elena Rybakina sfiderà Martina Trevisan nei quarti. Bianca Andreescu si ritira (Di martedì 28 marzo 2023) Sorrisi e lacrime nella giornata del WTA1000 di Miami. Sul cemento outdoor della Florida la felicità è stata negli occhi di Martina Trevisan, che per la prima volta in carriera ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di un torneo di questa tipologia sull’hard. La toscana ha sconfitto la lettone JElena Ostapenko (n.22 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-3, sciorinando una prestazione di alto livello e di grande solidità. La toscana dovrà affrontare nel prossimo turno un ostacolo molto difficile, ovvero la kazaka Elena Rybakina (n.7 del mondo). Quest’ultima, vincitrice a Indian Wells e in grande forma, ha battuto la belga Elise Mertens per 6-4 6-3 e va caccia del Sunshine Double, dopo il centro in California. Per Trevisan, quindi, una partita molto ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Sorrisi e lacrime nella giornata del WTA1000 di. Sul cemento outdoor della Florida la felicità è stata negli occhi di, che per la prima volta in carriera ha conquistato l’accesso aidi finale di un torneo di questa tipologia sull’hard. La toscana ha sconfitto la lettone JOstapenko (n.22 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-3, sciorinando una prestazione di alto livello e di grande solidità. La toscana dovrà affrontare nel prossimo turno un ostacolo molto difficile, ovvero la kazaka(n.7 del mondo). Quest’ultima, vincitrice a Indian Wells e in grande forma, ha battuto la belga Elise Mertens per 6-4 6-3 e va caccia del Sunshine Double, dopo il centro in California. Per, quindi, una partita molto ...

