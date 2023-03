Wta 1000 Miami 2023 | Trevisan travolta da Rybakina | l’azzurra si ferma ai quarti

(Di martedì 28 marzo 2023) Martinasi arrende in due set a Elenae viene eliminata aidi finale del torneo Wtadiha sfruttato il ritiro di Swiatek e ha giocato un gran tennis fin qui, ma quest’oggi ha dovuto cedere il passo alla formidabile kazaka, in serie ultra positiva dopo la vittoria di Indian Wells. La già vincitrice di Wimbledon avanza così in semifinale, mentre la toscana può sperare di entrare tra le prime venti, dovrà però aspettare due risultati favorevoli nei prossimi giorni.serve per prima, ma subito risposta aggressiva di, poi però due ace aiutano la kazaka.si salva ai vantaggi nel suo primo turno di battuta, quindi è lei ad avere opportunità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jannik Sinner si qualifica peri quarti di finale nel 'Miami Open', secondo Atp Ma… - Tenniscircus : Martina #Trevisan è ai quarti di finale del Miami Open. Avanzano anche #Sabalenka, #Kvitova e #Pegula.- - messina_oggi : Sinner batte Rublev e vola nei quarti a MiamiMIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jannik Sinner si qualifica peri quar… - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 1000 Miami – I quarti di finale si apriranno il 28/3 (non prima delle ore 20 in Italia) con il match tr… - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Che giornata oggi al #MiamiOpen ?? -

MIAMI (STATI UNITI) " Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale nel "Miami Open", secondo Atp Mastersdella stagione (combined con il terzodel 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 10, ha ...... quella di ritrovarsi ai quarti di finale deldi Miami. Dopo aver battuto Hibino e Liu, l'italiana ha avuto la meglio in due set sulla favorita Ostapenko, al ventiduesimo posto nel circuito. ...... secondo ATP Mastersstagionale (combined con il terzodel 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (...

Pegula la più continua nei WTA 1000: a Miami sfida Potapova per la semifinale Tiscali

della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista ...Un ottimo Jannik Sinner supera nettamente Andrey Rublev e si qualifica per i quarti di finale del ‘Miami Open’, secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2023) dotato di ...