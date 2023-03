(Di martedì 28 marzo 2023) La morte diBen Abdel Latif, il 26enne migrante deceduto mentre eraa una barella dell’ospedale Sandi Roma il 28 novembre del 2021, ha scosso l’opinione pubblica. E poi c’è anche chi ha ricordato un episodio analogo nel medesimo presidio ospedaliero che risale a tre anni fa. È unaa raccontare a la Repubblica quanto le è capitato , specificando che il suo impegno per quel paziente le è costata un’aggressione verbale da parte di un medico e di alcuni suoi colleghi. La storia di un altro paziente psichiatricoalUna brutta storia, un’altra al reparto di psichiatria dell’Asl 3 che rispolvera Elena Canali, presidente dell’associazione ‘Volontari in Onda odv’. Vicenda che nessuno ha denunciato ‘per paura di ritorsioni’ ha chiarito la Canali. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Wissem morto legato al letto del San Camillo, ‘non è il primo caso’: il racconto di una volontaria - RedazioneLaNews : Migrante morto, l'ammissione shock del primario: 'Wissem stava bene, l'ho fatto legare perché si agitava troppo' - repubblica : Migrante morto, l'ammissione shock del primario: 'Wissem stava bene, l'ho fatto legare perché si agitava troppo' [d… - thexeon81 : Migrante morto, l'ammissione shock del primario: 'Wissem stava bene, l'ho fatto legare perché si agitava troppo' - rep_roma : Migrante morto, l'ammissione shock del primario: 'Wissem stava meglio di me ma si agitava troppo” [aggiornamento de… -

"Sono qua perché ho letto la storia die dopo avere appreso dell'inchiesta sui sanitari ho deciso di vedere coi miei occhi il luogo dove èquando già era nelle mani dello Stato italiano",...Due infermieri e due medici sono indagati, mentre gli esami sul corpo hanno individuato la presenza di tre farmaci ...Quattro persone , due medici e due infermieri, sono indagate dalla Procura di Roma in relaziona alla morte diAbdel Latif , 26enne tunisinoil 28 novembre del 2021 mentre era ricoverato in ospedale al San Camillo di Roma . Le accuse, come rivela oggi Repubblica , sono di omicidio colposo e falso ...

Wissem morto per i sedativi: indagati per omicidio medici e infermieri della Asl Roma 3 Corriere Roma

La senatrice nel reparto psichiatrico del San Camillo dove era ricoverato il migrante: "Sono qua perché ho deciso di vedere coi miei occhi il ...“L’ho fatto legare perché era troppo agitato”, ha spiegato il primario del reparto in cui è morto Abdel Latif nel 2021 ...