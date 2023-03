Whatsapp, la piattaforma somiglia sempre di più a Telegram (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Il popolare servizio di messaggistica Whatsapp deve parte del suo successo alle numerose opzioni di comunicazione offerte agli utenti, tra cui messaggi di testo, foto, video e chiamate. A questi però presto si aggiungeranno anche i video messaggi, consentendo di registrare e inviare brevi video ai contatti. Whatsapp: in arrivo video messaggi, scoperta la funzione in versione beta per iPhone Questa novità non è stata annunciata da Meta, ma è stata scoperta in una versione beta dell’app per iPhone. La prima schermata che mostra il funzionamento dei video messaggi su Whatsapp, condividendo un’immagine che illustra la funzione. I video messaggi funzioneranno in modo simile alle note vocali, ormai utilizzate da anni. Gli utenti potranno premere e tenere premuto un pulsante dedicato per registrare un video della durata massima ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Il popolare servizio di messaggisticadeve parte del suo successo alle numerose opzioni di comunicazione offerte agli utenti, tra cui messaggi di testo, foto, video e chiamate. A questi però presto si aggiungeranno anche i video messaggi, consentendo di registrare e inviare brevi video ai contatti.: in arrivo video messaggi, scoperta la funzione in versione beta per iPhone Questa novità non è stata annunciata da Meta, ma è stata scoperta in una versione beta dell’app per iPhone. La prima schermata che mostra il funzionamento dei video messaggi su, condividendo un’immagine che illustra la funzione. I video messaggi funzioneranno in modo simile alle note vocali, ormai utilizzate da anni. Gli utenti potranno premere e tenere premuto un pulsante dedicato per registrare un video della durata massima ...

