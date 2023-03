Welfare | Coppa del Nonno e 1 Caffè Onlus insieme per sostenere progetti solidali

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Labitalia) - La tradizione delsospeso rappresenta un'abitudine entrata a far parte della cultura italiana e un gesto solidale che simboleggia la volontà di donare al prossimo un piccolo momento di gratitudine e felicità. Con questo spirito è nata 1, la prima realtà sociale digitale che si occupa dile piccole e medie associazioni no-profit italiane attraverso la diffusione della cultura del nobile gesto del dono. Fondata da Luca Argentero e Beniamino Savio, membri del direttivoa Pietro Mazza Midana, fin dal 2011, mediante la propria piattaforma di crowdfunding, 1aiuta annualmente 52 entiche promuovonodi assistenza in diverse cause sociali. Da ...