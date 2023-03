Warner Bros. Discovery presenta la stagione di ciclismo con oltre 200 eventi (Di martedì 28 marzo 2023) Warner Bros. Discovery ha presentato oggi la sua nuova stagione di ciclismo, dalla strada alla pista, passando per mountain bike e ciclocross, con i maestri delle classiche Mathieu ven der Poel e Wout van Aert, le imprese di Filippo Ganna e le emozioni rosa del Giro d’Italia, verso la grande sfida di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard al Tour de France.presentato da Orla Chennaoui e Kate Mason nel pluripremiato mixed-reality studio Cube di Londra, il lancio della stagione ciclistica di Warner Bros. Discovery consolida Eurosport come Home of Cycling con la copertura streaming integrale di Discovery+, Eurosport App e GCN+ per un anno di... Leggi su digital-news (Di martedì 28 marzo 2023)hato oggi la sua nuovadi, dalla strada alla pista, passando per mountain bike e ciclocross, con i maestri delle classiche Mathieu ven der Poel e Wout van Aert, le imprese di Filippo Ganna e le emozioni rosa del Giro d’Italia, verso la grande sfida di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard al Tour de France.to da Orla Chennaoui e Kate Mason nel pluripremiato mixed-reality studio Cube di Londra, il lancio dellaciclistica diconsolida Eurosport come Home of Cycling con la copertura streaming integrale di+, Eurosport App e GCN+ per un anno di...

