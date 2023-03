''Vlahovic segna solo quando non gioca per Allegri'': social Juve in fiamme (Di martedì 28 marzo 2023) Al ritorno dalla pausa per le nazionali la Juve riabbraccia Dusan Vlahovic carico di fiducia dopo aver ritrovato i gol in serie con la maglia ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) Al ritorno dalla pausa per le nazionali lariabbraccia Dusancarico di fiducia dopo aver ritrovato i gol in serie con la maglia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Juve, Toni: 'Ecco perché Vlahovic segna poco in bianconero e tanto in nazionale' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dilemma Vlahovic: con la Serbia segna e con la #Juve no - saimon83ful : @Gazzetta_it E si il dilemma e vlahovic che segna 3 gol con la Serbia ed è colpa di allegri o della Juve... Mentre… - OdeonZ__ : Dilemma Vlahovic: con la Serbia segna e con la Juve no - sportli26181512 : Dilemma Vlahovic: con la Serbia segna e con la Juve no: Dilemma Vlahovic: con la Serbia segna e con la Juve no Da o… -