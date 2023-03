Vladimir Putin? Anche gli Usa | Spannaus | la soffiata che cambia il quadro

(Di martedì 28 marzo 2023) Giornalista e analista politico statunitense radicato in Italia, Andrewè docente universitario, fondatore della newsletter Transatlantico.info, Consigliere Delegato della Stampa Estera di Milano, autore dei libri “Perché vince Trump” e “L'America post-globale”, ma soprattutto tiene a ricordare di essere l'autore del podcast “House of”. «Ho appena fatto una puntata su Xi e», ci ricorda al momento di iniziare l'intervista. E che si può dire allora del loro incontro? «Possiamo dire che Xi Jinping sta coltivando una politica di neutralità pro-Russia. La Cina ha bisogno di una Russia forte, ma non vuole perdere troppo i rapporti con l'Europa. E gli Stati Uniti dopo aver ripetuto almeno da un anno cheè debole perché isolato adesso devono preoccuparsi per il fatto che questi due Paesi insieme ...

Critiche, pesanti, al presidente russoe ai vertici del Cremlino per la guerra contro l'Ucraina. Sono emerse da un audio pubblicato dai media ucraini in cui a parlare sembrerebbero il produttore musicale russo Iosif ...Fornendo armi a Kiev l'Occidente "ha oltrepassato tutte le linee rosse, persino quelle più scure". È il nuovo attacco lanciato da. Il leader del Cremlino, nel corso di un'intervista tv, ha detto di considerare i Paesi occidentali come "istigatori e mandanti" del conflitto in Ucraina con la Russia che è stata "...minaccia gli Stati Uniti. La guerra in Ucraina sembra arrivata a un nuovo punto di non ritorno. Se n'è parlato nel corso della puntata di 'Stasera Italia' in onda il 27 marzo su Rete4. ...

26/03/2023 - 19:40 Nell'intervista televisiva rilasciata a Pavel Zarubin, il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di aver iniziato e istigato il conflitto in Ucraina. "Un ...Si tratta di una conversazione telefonica tra il miliardario russo Farkhad Akhmedov e il produttore musicale Iosif Prigozhin che si confrontano sull’operato del Cremlino: "Putin ha seppellito la ...