Virus Marburg, il focolaio in Tanzania e la speranza di un vaccino (Di martedì 28 marzo 2023) Aumenta la preoccupazione in Africa, e non solo, per l’andamento del Virus Marburg. Le autorità sanitarie della Tanzania hanno confermato cinque morti per la febbre emorragica, che appartiene allo stesso gruppo di ebola. Altre tre persone sono risultate positive al Virus e sono in cura in diverse strutture ospedaliere, mentre altre 161 che sono state in contatto sono sotto osservazione. Ummy Mwalimu, ministro della Salute della Tanzania, ha esortato la popolazione a mantenere la calma e seguire le raccomandazioni con massima attenzione per evitare la diffusione della malattia. Tra i sintomi del Virus Marburg ci sono la febbre alta, molto frequentemente accompagnata da sanguinamento e insufficienza d’organo. La scorsa settimana è stata inviata una squadra nella regione ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) Aumenta la preoccupazione in Africa, e non solo, per l’andamento del. Le autorità sanitarie dellahanno confermato cinque morti per la febbre emorragica, che appartiene allo stesso gruppo di ebola. Altre tre persone sono risultate positive ale sono in cura in diverse strutture ospedaliere, mentre altre 161 che sono state in contatto sono sotto osservazione. Ummy Mwalimu, ministro della Salute della, ha esortato la popolazione a mantenere la calma e seguire le raccomandazioni con massima attenzione per evitare la diffusione della malattia. Tra i sintomi delci sono la febbre alta, molto frequentemente accompagnata da sanguinamento e insufficienza d’organo. La scorsa settimana è stata inviata una squadra nella regione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alise0 : RT @Internazionale: Nuovo rapporto sui rischi del riscaldamento climatico, l’empatia del pesce Danio rerio, virus di Marburg in Tanzania, l… - stefanospidy : Il virus di Marburg torna a far paura: ad oggi non c’è vaccino, ma niente allarmismi! - tanzaniaRt : RT @Internazionale: Nuovo rapporto sui rischi del riscaldamento climatico, l’empatia del pesce Danio rerio, virus di Marburg in Tanzania, l… - Internazionale : Nuovo rapporto sui rischi del riscaldamento climatico, l’empatia del pesce Danio rerio, virus di Marburg in Tanzani… - Paola180468 : RT @QLexPipiens: 'torna a far paura' e 'niente allarmismi' nel solito titolo... ?? Il bispensiero di Orwell nella sua forma più contratta. D… -