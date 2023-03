Vino e salute, un binomio possibile, incontro a Manocalzati mercoledì 29. (Di martedì 28 marzo 2023) A moderare i lavori sarà Luciano Pignataro , giornalista, scrittore e gastronomo italiano de "Il Mattino" e autore del blog lucianopignataro.it . "L'argomento che è stato oggetto del simposio di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 28 marzo 2023) A moderare i lavori sarà Luciano Pignataro , giornalista, scrittore e gastronomo italiano de "Il Mattino" e autore del blog lucianopignataro.it . "L'argomento che è stato oggetto del simposio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saporicondivisi : Vino e salute, un binomio possibile, incontro a Manocalzati mercoledì 29. - pressitalia : 'Vino e salute, un binomio possibile' - Confronto in Irpinia tra esperti di primo piano del mondo enologico italian… - Pasqual01350178 : @raffocinematic Ave o farro a metà col popolo per i diritti d'immagine Era avanti Tu puma vuole maratona testimo… - Eled_nil : @AnnaK4202 «Serve per trasmettere ai nostri ragazzi la cultura del buon bere sin dalla giovane età». Alla fine la l… - mr_pac : RT @mr_pac: @MisuracaClaudio @Sweet_Cindy_99 @DrPaoloMezzana No, fenomeno! ;) Lei ha detto che il vino FA BENE nelle giuste quantità e ha d… -