VIDEO Sinner-Rublev 2-0 | highlights ATP Miami | dominio totale dell’italiano | biglietto per i quarti

(Di martedì 28 marzo 2023) Janniksi è qualificato aidi finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano ha sconfitto Andreyin due set e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento statunitense, entrando tra i migliori otto di questo torneo per la terza volta in carriera. L’altoatesino ha giganteggiato contro il russo, offrendo un gioco spumeggiante e convincente per l’intera durata dell’incontro, come testimonia il punteggio schiacciante di 6-2, 6-4 dopo soltanto un’ora e dodici minuti. L’attuale numero 11 del ranking ATP tornerà in campo per fronteggiare il vincente del confronto tra l’olandese Botic van de Zandschulp e il finlandese Emil Ruusuvuori: ci sono tutte le carte in regola per farsi largo nel tabellone e continuare a sognare in grande. Si tratta della terza ...