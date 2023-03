Video, rissa tra i giocatori del Perù e la polizia spagnola (Di martedì 28 marzo 2023) Incredibile a Madrid, dove stasera si affrontano in amichevole Perù e Marocco. Fuori dall'albergo dei sudamericani, ieri si erano radunati una serie ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) Incredibile a Madrid, dove stasera si affrontano in amichevolee Marocco. Fuori dall'albergo dei sudamericani, ieri si erano radunati una serie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... christoforo_mat : RT @tancredipalmeri: La lotta Champions in Serie A ma è una rissa dove gli ubriachi si eliminano da soli - AntonioLaurenzi : RT @tancredipalmeri: La lotta Champions in Serie A ma è una rissa dove gli ubriachi si eliminano da soli - lufcislife : RT @tancredipalmeri: La lotta Champions in Serie A ma è una rissa dove gli ubriachi si eliminano da soli - tancredipalmeri : La lotta Champions in Serie A ma è una rissa dove gli ubriachi si eliminano da soli - Oceana_rissa : RT @aexzvw: giselle at aqua di parma event: -