Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BasketUniverso : VIDEO: Bronny James salta in testa al fratello Bryce nello straordinario spettacolo del McDonald’s All-American -

James, figlio maggiore di LeBron, ha dato spettacolo alla gara di schiacciate del McDonald's All American Game, la vetrina coi migliori ...Una giocata pazzesca commentata anche da diversi colleghi di suo padre, a partire da Steph Curry. LA SUPER SCHIACCIATA DIJAMES LEBRON JAMES - Il primo a segnalare la giocata pazzesca di ...... uno Zaire Wade e uno Steph Curry, trovano in LeBron James Jr, per tutti, la massima ... e soltanto negli ultimi vent'anni, o giu di lì, è uscito dai retrobottega polverosi deinoleggi, per ...

Video, Bronny James schiaccia in testa al fratello Bryce Gazzetta

Like father, like son. Almost. Twenty years after LeBron James won the 2003 McDonald's All-American dunk contest, his son Bronny reached the finals of ...Bronny James got LeBron James’ athleticism. If there was ever any doubt about that, the youngster erased all of it with a brilliant showcase during the McDonald’s All-American dunk contest on Monday.