Nella gara del terzo turno del torneo di tennisdi Miami, Lorenzo Sonego supera, dopo una vittoria storica per 6 - 3 6 - 4, l'americano Tiafoe e ...Previsti interventi musicali epromossi e realizzati dagli studenti del liceo Cassini. ... Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'(...Ho affrontato diverse volte Denis, perciò non ho guardato nessuno nulla ieri sera, sapevo cosa aspettarmi. Quando non conosco bene il mio avversario guardo parecchi. Voglio capire con ...

Video Atp Miami, Sonego batte Tiafoe 6-3 6-4: gli highlights Gazzetta

Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Miami. Il tennis italiano ha ancora due rappresentanti in corsa in Florida, infatti a Jannik Sinner si è aggiunto uno strepitoso Lo ...Ce lo aveva detto il suo coach Gipo Arbino che Lorenzo Sonego stava giocando bene, ma non ci immaginavamo che potesse giocare così bene. Concentrato, calmo, non si è nemmeno fatto distrarre ...