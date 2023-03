Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2023 ore 20:30 (Di martedì 28 marzo 2023) Viabilità DEL 28 MARZO ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E DIRMAAZIONE Roma SUD CODE SU TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA TOR CERVARA IN USCITA RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRIUSTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDERE IN DIREZIONE OSTIA INFINE, SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023)DEL 28 MARZO ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E DIRMAAZIONESUD CODE SU TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALTEZZA TOR CERVARA IN USCITA RALLENTAMENTI SULLAFIUMICINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRIUSTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDERE IN DIREZIONE OSTIA INFINE, SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA ...

