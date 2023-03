Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 marzo 2023)DEL 28 MARZO ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALTEZZA FONTE LAURENTINA IN DIREZIONE DI VIA DI CASTEL DI LEVA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRMAAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE SU TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRIUSTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDERE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio ...