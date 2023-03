Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2023 ore 15:30 (Di martedì 28 marzo 2023) Viabilità DEL 28 MARZO ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA NOMETNANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO BREVI RALLETNAMENTI IN CARREGGIATRA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA CODE SU TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO INFINE SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; DA FEDERICO DI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023)DEL 28 MARZO ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA NOMETNANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO BREVI RALLETNAMENTI IN CARREGGIATRA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA CODE SU TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA IL RACCORDO E TIVOLI E SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO INFINE SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; DA FEDERICO DI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2023 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-03-2023 - positanonews : #Copertina #Cronaca #Turismo #Viabilità #frecciarossa Pompei, con l’hub collegamento diretto con Roma dal 2024 , un… - tusciatimes : L'associazione centrale ACDC: 'No al limite max di 30 km/h della viabilità zona Roma Nord' - - gattonero : @MrKaralis Cagliari sta prendendo benissimo il cambio di viabilità in via Roma. - MRZ1977 : @Maui_74 @filippothiery Sinceramente Roma è un gran casino nelle giornate serene, figurarsi nelle mattinate come og… -

I limiti di velocità scendono a 30 km/h, l'associazione Acdc ricorre al Tar ... - informazione e formazione ISCRIVETEVI AL GRUPPO FACEBOOK : NO AL LIMITE MAX DI 30KM/H DELLA VIABILITA ZONA NORD DI ROMA: https://www.facebook.com/groups/1601260653671497 Blog dell'Associazione ... Primo test per stop via Roma, traffico in tilt a Cagliari Disagi e ritardi per gli ingressi a scuola e al lavoro: la viabilità studiata per aggirare il cantiere di via Roma lato portici potrebbe avere necessità di qualche variazione. Chiusura di via Roma, centro nel caos: traffico e lunghe code Disagi e ritardi per gli ingressi a scuola e al lavoro: la viabilità studiata per aggirare il cantiere di via Roma lato portici potrebbe avere necessità di qualche variazione. Diventa anche tu ... ... - informazione e formazione ISCRIVETEVI AL GRUPPO FACEBOOK : NO AL LIMITE MAX DI 30KM/H DELLA VIABILITA ZONA NORD DI: https://www.facebook.com/groups/1601260653671497 Blog dell'Associazione ...Disagi e ritardi per gli ingressi a scuola e al lavoro: lastudiata per aggirare il cantiere di vialato portici potrebbe avere necessità di qualche variazione.Disagi e ritardi per gli ingressi a scuola e al lavoro: lastudiata per aggirare il cantiere di vialato portici potrebbe avere necessità di qualche variazione. Diventa anche tu ... Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2023 ore 12:30 ... RomaDailyNews