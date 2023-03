Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2023 ore 10:30 (Di martedì 28 marzo 2023) Viabilità DEL 28 MARZO ORE 1020 UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDNETE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI R ALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STRADA PROVINCIALE BBRACCIANESE CLAUDIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA DIREZIONE CASSIA MENTRE IN VIA CASSIA SI TR ALLENTA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPòARA TRA VIA VALLE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023)DEL 28 MARZO ORE 1020 UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDNETE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA RIMAMENDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI R ALLENTA TRA LAFIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD, PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STRADA PROVINCIALE BBRACCIANESE CLAUDIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA DIREZIONE CASSIA MENTRE IN VIA CASSIA SI TR ALLENTA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPòARA TRA VIA VALLE ...

