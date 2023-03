Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2023 ore 07:30 (Di martedì 28 marzo 2023) Viabilità DEL 28 MARZO ORE 07.20 claudio veloccia UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO EPORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE E ST SI RALLENTA IN VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO DIREZIONE Roma MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA LA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 marzo 2023)DEL 28 MARZO ORE 07.20 claudio veloccia UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO EPORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE E ST SI RALLENTA IN VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO DIREZIONEMENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA LA VIA DEI LAGHI E CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, ...

Sciogliamo il nodo, la petizione supera le 14100 adesioni In particolare, l'impatto del cantiere sulla viabilità delle vie principali del paese è un problema ... E' proprio così, provenendo da Collestrada si potrà andare solo verso Roma. Il raggiungimento ... Rotelli (FdI): 'Da Enac 1 milione di euro per aeroporto civile di Viterbo' ROMA - Nel cda di venerdì 24 marzo Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), ha deliberato un ... ENAC aveva previsto uno primo stanziamento per la sistemazione di alcune infrastrutture e la viabilità ... Bicipolitana, via libera alla realizzazione del collegamento ciclopedonale tra Granarolo e Cadriano sulle linee 7 e 14 ... passando poi su via Montale per tornare su via Roma, sul lato sud, fino alla rotatoria tra la SP64 ... riducendo al minimo le interferenze con la viabilità carrabile e per garantire opportuni spazi per ...