Via dei Monti di Pietralata: sgomberata area occupata (Di martedì 28 marzo 2023) – Così come concordato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ribadito nel conseguente Tavolo Tecnico, a partire dalle 8 di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale Roma Capitale hanno proceduto allo sgombero di un'area abusivamente occupata da senza fissa dimora in Via dei Monti di Pietralata. Nove persone, che avevano costruito baracche di fortuna, sono state allontanate; l'area è stata riaffidata al proprietario che ha provveduto ad abbattere le baracche stesse e a rimettere in sicurezza l'area.

