“Vi rendete conto di cosa ha detto?”. Antonella torna al GF Vip per Micol e tutti senza parole (Di martedì 28 marzo 2023) Di certo ieri sera non è andato in onda il momento più alto della 44esima puntata del GF Vip 7. Quando la eliminata Antonella Fiordelisi si è presentata fuori lo spiato appartamento di Cinecittà solo per provocare la rivale Micol Incorvaia, che ha definito “Panda” in confronto a lei che al contrario sarebbe una “Ferrari”. La fidanzata di Edoardo Donnamaria è partita in quarta con Micol Incorvaia, dicendo che sarebbe gelosa di lei perché durante la relazione con l’ex volto di Forum, risalente ad un anno fa, non le sarebbe piaciuta abbastanza. Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip 7 ha anche parlato di follower e televoti. Dopo la replica. GF Vip, Antonella torna nella casa e con Micol succede di tutto “Salve, ciao Biancaneve con gli uccellini, però poi si ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 marzo 2023) Di certo ieri sera non è andato in onda il momento più alto della 44esima puntata del GF Vip 7. Quando la eliminataFiordelisi si è presentata fuori lo spiato appartamento di Cinecittà solo per provocare la rivaleIncorvaia, che ha definito “Panda” in confronto a lei che al contrario sarebbe una “Ferrari”. La fidanzata di Edoardo Donnamaria è partita in quarta conIncorvaia, dicendo che sarebbe gelosa di lei perché durante la relazione con l’ex volto di Forum, risalente ad un anno fa, non le sarebbe piaciuta abbastanza.Fiordelisi fuori dal GF Vip 7 ha anche parlato di follower e televoti. Dopo la replica. GF Vip,nella casa e consuccede di tutto “Salve, ciao Biancaneve con gli uccellini, però poi si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Vi rendete conto di cosa sono arrivati a scrivere? ?? #Rai #Mediaset #Annunziata - GA7_Official : Kim è in diffida da non so quante partite, non si perde un minuto, e fa circa 15 interventi CLAMOROSI a partita.… - MariannaTorto11 : RT @iostoconikita: Ragazzi/e !! Ma vi rendete conto???? Il cuore d’oro di Nikita?!!!?! Un gesto meraviglioso! ???????????????????????? #GFvip #nik… - Gabryvhi1 : RT @iostoconikita: Ragazzi/e !! Ma vi rendete conto???? Il cuore d’oro di Nikita?!!!?! Un gesto meraviglioso! ???????????????????????? #GFvip #nik… - Marilena8016 : RT @Gianluc54410558: Vi rendete conto che questo si mette pure i like da solo perché non lo vaga nessuno? ?????????? -