Verso l’Irpinia Pride | confronto sulle dipendenze affettive

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 1 minutoMentre continua a scorrere il countdown per2023, l’associazione “Apple Pie: l’amore merita LGBT+” ha organizzato un nuovo incontro tematico, terza tappa del calendario di eventi che condurrà alla manifestazione arcobaleno del 10 giugno. L’appuntamento è per domenica 2 aprile, alle ore 17:30 al Centro Sociale Campanello di Mercogliano. Dal titolo “Quando l’amore fa male: dipendenza e controdipendenza affettiva“, l’evento vedrà la presenza della dott.ssa Laura Mattiello, psicologa e psicoterapeuta, per riflettere insiemedinamiche che ruotano intorno alle relazioni sentimentali e su come l’amarsi e l’amare possano talvolta tradursi in una disperata ricerca di controllo, mossa da una tragica e dolorosa mancanza di contatto con noi stessi. «La cronaca ci mostra sempre più spesso, purtroppo, ...