Vergognoso | osceno | Antonio Cassano | vortice di insulti all' Italia di Mancini

(Di martedì 28 marzo 2023) Una vittoria senza grandi emozioni per 2-0 contro il Malta, arrivato pochi giorni dopo la deludente sconfitta del Maradona contro l'Inghilterra di Gareth Southgate. L'diconvince a metà e realizza ancora troppe poche occasioni per quelle che crea. A parziale giustificazione di ciò c'è il fatto che, causa infortuni e affaticamenti, il c.t. ha dato spazio a diverse seconde linee. Motivio che non convince assolutamente, intervenuto nel corso della diretta Twitch della Bobo Tv e prendendo le difese del Mancio, ha infierito duramente contro i giocatori scesi in campo al Ta' Qali Stadium.: “Partita oscena, perci vuole pazienza” "In questo momento tutti noi dobbiamo accompagnarein questo momento di rinnovamento — ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leleraffa2 : @sportface2016 @DPalizzotto che titolo osceno e vergognoso! - ScarpaOria : @chiamatemimaes1 È talmente stupida...preoccupanti sono anche le imbecilli che la seguono e la prendono ad esempio.… - liotta_rosaria : @GrandeFratello vergognoso vergogna un manipolatore osceno. - Claudia__Hope : Vogliamo tutti vedere la clip che monterete Sul percorso all'interno del @GrandeFratello di #Oriana e… - Claudio18327068 : @zaiapresidente Vergognoso,osceno,limitato,bifolco,ignorante,inadeguato, voltagabbana. -

... qualcosa di enorme, di, di. Ma questa visione è coerente con quella che Fusaro ha dell'Islam, nel quale vede quella capacità della religione di rimanere fedele a sé stessa che la ...... "orrore", "". Il post non è passato inosservato anche del capogruppo di opposizione in ... Richiesta di dimissioni E aggiunge: "È semplicemente, Ceola deve dimettersi. Certo, si dice ...... al comizio, tutti gli esponenti di minoranza avrebbero applaudito l'intervento di Perrone, definito ' sessista e'. 'Questa sera è andato in scena uno spettacolo volgare e. Un ...

Italia, Antonio Cassano insulta gli azzurri: "Vergognoso, osceno" Liberoquotidiano.it

Antonio Cassano ci va giù pesante con le critiche verso la Nazionale: l’ex fantasista attacca così alcuni giocatori Antonio Cassano ha così parlato della Nazionale in diretta alla Bobo TV. LE PAROLE – ...Cassano: «Vergognoso vedere certi giocatori in Nazionale, io ora ci potrei andare con una gamba sola». Le parole dell’ex attaccante Antonio Cassano, ex attaccante della Roma, parla così alla BOBO TV d ...