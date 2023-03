Vercelli, la nonna di 82 anni raccoglie 12 mila mozziconi di sigarette per ripulire il paese: “Ho reso la camminata mattutina qualcosa di utile” (Di martedì 28 marzo 2023) La donna con le stampelle e un passato da sportiva ha fatto tutto in due settimane. La vicenda è accaduta a Varallo. Il sindaco: «Ringraziamo la nostra concittadina» Leggi su lastampa (Di martedì 28 marzo 2023) La donna con le stampelle e un passato da sportiva ha fatto tutto in due settimane. La vicenda è accaduta a Varallo. Il sindaco: «Ringraziamo la nostra concittadina»

