Venti giorni di fermo alla Ong della comandante antifascista (Di martedì 28 marzo 2023) Donne e capitani che odiano Salvini. Dopo il fenomeno Carola Rackete, la sinistra da salotto, quella che ha la villa in collina, ma invoca l'arrivo in massa di milioni di immigrati africani, ha un nuovo mito, un modello di ispirazione da seguire: Pia Klemp. La teutonica, alla guida della nave Louis Michel, bloccata per Venti giorni per aver violato il decreto Piantedosi, non è in realtà un volto nuovo per il nostro Paese. È a capo, sin dal 2019, dell'imbarcazione finanziata dall'artista Bansky per le operazioni nel Mediterraneo Centrale. Trentanove anni, ha una serie davvero interminabile di trascorsi nel settore, che vanno dalle esperienze sulla Sea Watch a quelle sulla Iuventa. Quando era al comando di quest'ultima nave, nel 2017, ricevette il primo procedimento a suo carico, con l'accusa di favoreggiamento ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Donne e capitani che odiano Salvini. Dopo il fenomeno Carola Rackete, la sinistra da salotto, quella che ha la villa in collina, ma invoca l'arrivo in massa di milioni di immigrati africani, ha un nuovo mito, un modello di ispirazione da seguire: Pia Klemp. La teutonica,guidanave Louis Michel, bloccata perper aver violato il decreto Piantedosi, non è in realtà un volto nuovo per il nostro Paese. È a capo, sin dal 2019, dell'imbarcazione finanziata dall'artista Bansky per le operazioni nel Mediterraneo Centrale. Trentanove anni, ha una serie davvero interminabile di trascorsi nel settore, che vanno dalle esperienze sulla Sea Watch a quelle sulla Iuventa. Quando era al comando di quest'ultima nave, nel 2017, ricevette il primo procedimento a suo carico, con l'accusa di favoreggiamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Venti giorni di fermo alla #Ong della comandante antifascista #28marzo - Patrixros : RT @radio_zek: Il #27marzo 2012, a Santiago muore a 24 anni Daniel Zamudio, dopo venti giorni di agonia per essere stato aggredito e tortur… - lightmind123 : RT @radio_zek: Il #27marzo 2012, a Santiago muore a 24 anni Daniel Zamudio, dopo venti giorni di agonia per essere stato aggredito e tortur… - Alessia25125606 : RT @flvspd: bebè il 3 aprile non appena rivedrà il suo bambolino post 4151862 ore di palestra perché he really said: “ho meno di venti gior… - g175g : @PozzuTu Mai...sarebbero usciti dopo venti giorni -