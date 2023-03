Venezia, scoperti oltre 2mila operai irregolari nei cantieri navali (Di martedì 28 marzo 2023) Blitz ingente della Guardia di finanza che ha individuato quasi duemila operai irregolari nei cantieri navali di Venezia. Quasi tutti stranieri, i lavoratori erano retribuiti “in nero” e, in alcuni casi, sfruttati con paghe misere e nessun diritto garantito dai contratti collettivi. L’indagine è stata condotta dalle Fiamme Gialle in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Blitz ingente della Guardia di finanza che ha individuato quasi duemilaneidi. Quasi tutti stranieri, i lavoratori erano retribuiti “in nero” e, in alcuni casi, sfruttati con paghe misere e nessun diritto garantito dai contratti collettivi. L’indagine è stata condotta dalle Fiamme Gialle in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro, ... TAG24.

