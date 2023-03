Venezia 80, annunciati i Leone d’Oro alla carriera: quest’anno saranno due (Di martedì 28 marzo 2023) Fioccano le prime novità sulla 80a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. A sei mesi dalla precedente edizione, infatti, la Biennale ha rivelato i nome dei due artisti che saranno insigniti del Leone d’Oro alla carriera. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografia di Venezia si appresta ad arrivare all’edizione n. 80. Tra gli eventi più longevi al mondo incentrati sulla settima arte, la kermesse porta annualmente al Lido star da ogni parte del mondo per celebrare la potenza del grande schermo. Come ogni anno, anche per la prossima edizione sono iniziati i preparativi con mesi d’anticipo, a partire dall’annuncio del Leone d’Oro. Venezia 80, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 marzo 2023) Fioccano le prime novità sulla 80a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, in programma dal 30 agosto al 9 settembre. A sei mesi dprecedente edizione, infatti, la Biennale ha rivelato i nome dei due artisti cheinsigniti del. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografia disi appresta ad arrivare all’edizione n. 80. Tra gli eventi più longevi al mondo incentrati sulla settima arte, la kermesse porta annualmente al Lido star da ogni parte del mondo per celebrare la potenza del grande schermo. Come ogni anno, anche per la prossima edizione sono iniziati i preparativi con mesi d’anticipo, a partire dall’annuncio del80, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xs0ff : no perché x me a venezia ormai sono sicuro 100% questo, Challengers e The Killer di Fincher, nella mia testa il mos… -