Venezia, 2.000 operai sfruttati ai cantieri navali (Di martedì 28 marzo 2023) Un'inchiesta della procura della Repubblica di Venezia ha condotto la Guardia di finanza a scoprire quasi 2mila lavoratori irregolari nei cantieri navali della città lagunare. Si tratta per lo più di immigrati pesantemente sfruttati: bengalesi ed europei dei pesi dell'Est, retribuiti con paghe misere. L'indagine, in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro, era mirata a far emergere l'esistenza di condotte di sfruttamento della manodopera nei cantieri. Purtroppo l'esito appare devastante: si parla di migliaia di persone spesso private dei più elementari diritti sanciti dai contratti collettivi di lavoro. Indagine della procura sullo sfruttamento degli operai ai cantieri navali di Venezia. Foto Ansa

