Venerdì 13 | l' orrore degli attentati di Parigi nei racconti dei sopravvissuti

(Di martedì 28 marzo 2023) Emmanuel Carrère torna in libreria con Adelphi e lo con fa con V13, un libro in cui lo scrittoreno racconta il processo contro i responsabilididel 2015

...studenti della scuola di formazione teatrale della Fondazione INDA il saggio andrà in scena... È certamente un paradosso, ma contro l'della guerra anche le utopie possono servire. ...Un soldato per anni chiamato a fotografare fatti che coinvolgevano soldati (incidenti, suicidi, incendi) e che improvvisamente si trovò buttato in un vortice dicrescente. La prima richiesta ...Però ricordiamoci cheanche il democratico Canada di Justine Trudeau , uno che piace alla ... la trasmissione che chiudeva la giornata di calcio a Dubai, faceva. - "Dei tredici suoi ...