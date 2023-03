Vende alcolici ai minorenni, nei guai locale del centro storico (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore di Benevento, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto, nei confronti del titolare di un esercizio pubblico ubicato in Via Cardinal di Rende, la sospensione per 20 giorni della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. All’origine del provvedimento vi è l’attività di controllo svolta da parte del personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, nel corso dei servizi disposti dal Questore tesi a garantire il sereno svolgimento della movida giovanile del sabato, ed in particolare a contrastare la somministrazione di alcolici ai minori. Nello specifico nella tarda serata di sabato 25 u.s. gli operatori della PASI accertavano che all’interno del suddetto locale venivano somministrati ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore di Benevento, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto, nei confronti del titolare di un esercizio pubblico ubicato in Via Cardinal di Rende, la sospensione per 20 giorni della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. All’origine del provvedimento vi è l’attività di controllo svolta da parte del personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, nel corso dei servizi disposti dal Questore tesi a garantire il sereno svolgimento della movida giovanile del sabato, ed in particolare a contrastare la somministrazione diai minori. Nello specifico nella tarda serata di sabato 25 u.s. gli operatori della PASI accertavano che all’interno del suddettovenivano somministrati ...

